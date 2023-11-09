«Почта России» снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%

«Почта России» объявила о снижении тарифов на доставку за рубеж для корпоративных клиентов на 25%. Международные посылки теперь можно отправлять дешевле в 130 стран. Дисконт будет действовать до конца января 2024 года, сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Воспользоваться обновленным тарифом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не пользовались услугами Почты России по отправке за границу последние полгода и более. Тариф также будет действовать для новых клиентов после заключения договора с организацией.

«Мы понимаем, что российские экспортеры продолжают сталкиваться с серьезными вызовами, в том числе с ростом расходов на логистику. Пиковый сезон — время всплеска покупательской активности, а российские товары по-прежнему востребованы по всему миру. Поэтому именно на этот период мы решили снизить тарифы»,— прокомментировал новые тарифы на доставку руководитель бизнеса «Экспорт» Почты России Павел Медников.

В ноябре прошлого года, после того как в России прекратили работу часть международных курьерских служб, «Почта России» запустила свой сервис коммерческой доставки из Китая и Европы. Сервис включает возможность оплаты услуги в рублях, прием доставляемого товара непосредственно с завода или склада за границей, международную перевозку и таможенное декларирование в адрес юридических лиц в Москве.

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Милена Костерева