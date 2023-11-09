Утвержден техпроект реактора для наземных атомных станций малой мощности

«Росатом» утвердил технические проекты реакторной установки РИТМ-200Н, активной зоны АС-14-15 и ее составных частей для наземных атомных станций малой мощности, сообщила госкорпорация. На базе РИТМ-200Н, разработанной нижегородским ОКБМ им. И.И. Африкантова, будет создана первая в мире наземная АЭС малой мошности в якутском поселке Усть-Куйга. Станция будет состоять из одного энергоблока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В «Росатоме» напомнили, что РИТМ-200Н разработана на базе судовой реакторной установки РИТМ-200, предназначенной для атомных ледоколов. Установка адаптирована к наземному размещению, ее тепловая мощность составляет 190 МВт, а электрическая – 55 МВт. Срок службы РИТМ-200Н составляет 60 лет, перегрузка топлива осуществляется каждые шесть лет.

Разработка проектной документации наземной АЭС малой мощности запланирована в 2024 году. Пуск энергоблока планируется в 2027 году, в 2028 году АЭС введут в эксплуатацию.

Подробнее об АЭС малой мощности и мобильных источниках энергии – в материале «Ъ-Приволжье» «Малым не покажется».

Владимир Зубарев