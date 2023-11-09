Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о тенденциях в этом сегменте недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первичный рынок жилой недвижимости комфорткласса в Москве за год показал совсем скромный прирост по площади. В старых границах города в реализации находится почти 1 млн кв. м. За 12 месяцев прирост составил в районе 1%. По количеству лотов в экспозиции динамика и вовсе отрицательная — -1% (в продаже представлено почти 22 тыс. квартир и апартаментов).

При этом доля комфорткласса составляет около 52% предложения, посчитали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Две трети экспозиции, а это почти 70%, по данным брокеров, приходятся на три жилых формата: двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с европланировками и студии. У них почти 28%, 20% и 20,5% соответственно. За год доля однокомнатных лотов евроформата немного сократилась.

Средняя площадь квартир комфорткласса в продаже за год прибавила почти 2% и составила чуть более 46,5 кв. м. Средняя площадь «евродвушек» и «евтротрешек» практически не изменилась. При этом минимальная площадь «евродвушек» — 30 «квадратов», максимальная — 123,5, у студий это 16 и 65 соответственно.

За год средняя площадь экспозиции квартир впервые выросла, отмечают брокеры, что, вероятно, связано с целым рядом факторов. В общем объеме предложения мелкоформатных лотов стало на 5% меньше. Они вымываются с рынка, поскольку спрос на них растет. Так, по сравнению с прошлым годом продажи студий выросли в три раза.