В Переславле продлили время устранения аварии

В Переславле-Залесском устранить аварию на главной насосной станции планируют к 16-18 часам. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции Переславль-Залесский с утра 8 ноября остался без воды. Проблему хотели устранить сначала к вечеру 8 ноября, потом к утру 9 ноября, но из-за сложностей работ продлили до 14:00 9 ноября. Школы перевели на дистанционное обучение, по всему городу организованы точки с подвозом воды. В связи с аварией введен режим ЧС. Прокуратура поставила ситуацию на контроль.

Теперь губернатор сообщил, что аварийно-ремонтные работы закончат не к 14:00, а на 2-4 часа позже планируемого. «Для оперативной помощи в округ направлены специалисты «Ярославльводоканала». Процесс требует времени. Прогнозное время окончания работ 16:00-18:00»,— сообщил глава региона.

Алла Чижова