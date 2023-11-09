«Fifty Fathoms считаются первыми дайверскими часами в истории»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как швейцарский бренд решил отметить 70-летие знаменитой модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Blancpain Фото: Blancpain

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги часы из специальной лимитированной серии Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 3. Модель выпущена, как понятно из названия, по случаю 70-летия знаменитой модели. Именно Fifty Fathoms считаются первыми полноценно дайверскими часами в истории.

Всего в серии 555 экземпляров. Как думаете, какой номер станет хай-лайтом торгов Sotheby’s? Конечно, многие догадались — 70-й. В 2023 году Blancpain решил отметить юбилей Fifty Fathoms аж в трех актах, каждый из которых вдохновлен важными моментами в их истории.

Третий акт посвящен востребованной функции — индикатору влажности стандарта MIL-SPEC, изначально разработанному для боевых водолазов ВМС США в конце 1950-х годов. Часть прибыли от продажи будет направлена в пользу сохраняющей Мировой океан организации Oceana. Состоятся торги 7 декабря.