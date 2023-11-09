«Успех текущей версии Switch превзошел ожидания аналитиков»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает о том, почему Nintendo не планирует выпускать консоль Switch 2, а также рассказывает о новой части GTA от Rockstar Games.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мир геймеров готовится к важному событию. Компания Rockstar Games подтвердила слухи о скором анонсе шестой части игры Grand Theft Auto. Первый официальный трейлер издатель пообещал выпустить в начале декабря. Полагаю, сроки и прочие детали запуска раскроют как раз в этом ролике.

Грядущий тайтл справедливо назвать одним из самых ожидаемых за последнее десятилетие. Тираж текущей версии игры — Grand Theft Auto V — превысил отметку в 185 млн копий. По абсолютным продажам она уступает только Minecraft, которая, в отличие от GTA, представлена в том числе и на мобильных платформах.

Одновременно с сообщениями Rockstar прозвучало еще одно важное заявление в игровой сфере. Президент компании Nintendo опроверг информацию о консоли Switch 2. Сообщения о тайных показах новинки не более чем слухи, подчеркнул Сюнтаро Фурукава. А патент вендора, описывающий устройство с парой разделяемых дисплеев, который якобы относится к потенциальному гаджету, не обязательно будет реализован, объяснил глава Nintendo.

В это легко поверить на фоне последнего финансового отчета игровой компании. Продажи консолей Switch добрались до отметки в 132,5 млн единиц. И это вторая позиция среди игровых консолей семейства. На первой строчке — модель Nintendo DS, официально выпускавшаяся с 2004 по 2013 годы. Абсолютный же рекорд пока принадлежит Sony PlayStation 2, которую купили 155 млн раз.

Успех текущей версии консоли Switch превзошел майские прогнозы аналитиков. Этому поспособствовал выход фильма «Братья Супер Марио в кино». Мультфильм заметно повлиял на продажи игр, связанных с персонажем. К примеру, только аркада Mario Kart 8 Deluxe после проката анимационной картины разошлась тиражом свыше 3 млн единиц. Кроме фундаментальной франшизы об усатом сантехнике, у Nintendo есть мощные вспомогательные тайтлы с героиней Zelda. Один из них, вышедший в мае, уже продали 19,5 млн раз.

В прошлом году на долю так называемой большой тройки игровых компаний (Microsoft, Sony и Nintendo) приходилась почти треть мирового рынка. При доли всего в 0,06% в распределении операционных систем на Nintendo приходится 7% выручки от глобального «пирога» в $131,4 млрд. А на рынке портативных консолей это и вовсе гегемон.