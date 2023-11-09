Владимир Путин пригласил Токаева в Петербург на саммит ЕАЭС
Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. Эти мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в декабре.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава государства встретился с президентом Республики Казахстан в рамках официально визита. Их встреча состоялась в государственной резиденции «Акорда». По ее итогам Владимир Путин сообщил, что направил предложение Токаеву посетить саммиты в Петербурге.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум.