Владимир Путин пригласил Токаева в Петербург на саммит ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. Эти мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства встретился с президентом Республики Казахстан в рамках официально визита. Их встреча состоялась в государственной резиденции «Акорда». По ее итогам Владимир Путин сообщил, что направил предложение Токаеву посетить саммиты в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум.

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