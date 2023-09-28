«Воронежпассажиртранс» выставил на продажу 23 автобуса за 3,1 млн рублей
Муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» выставило на аукцион 23 автобуса 2007–2013 годов выпуска. Общая сумма начальных цен лотов составляет 3,1 млн руб., следует из документации торгов. Реализация производится в рамках приватизации муниципального имущества.
Потенциальным покупателям предлагаются 11 «ПАЗов» по 118 тыс. руб. каждый, на пяти из которых перевозили детей, и 12 «ЛиАЗов» по 150 тыс. руб. каждый.
Заявки на участие в аукционе можно подавать до 23 октября. Итоги будут подведены 27 октября.
В мэрии Воронежа реализацию автобусов назвали «распространенной, совершенно обычной практикой»: «Значительные расходы требуются компании не только на обновление и приобретение дополнительных единиц подвижного состава, которое в настоящее время осуществляется благодаря поддержке со стороны администрации города и правительства региона, но и на его текущее содержание, модернизацию сопутствующей инфраструктуры и так далее».
О проекте программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».