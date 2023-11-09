До конца 2024 года «Глория Джинс» реконструирует 200 действующих магазинов

Крупный производитель одежды «Глория Джинс» планирует до конца 2024 года расширить площадь 200 действующих магазинов с 600-800 кв. м до 1,5-2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Глория Джинс» начала открывать магазины с обновленной концепцией с 2022 года.

«По результатам первого года ребрендинга мы видим, что покупателям нравится наш новый формат. Поэтому мы приняли масштабную программу модернизации сети»,— цитирует пресс-служба компании слова председателя совета директоров Владимира Мельникова.

Также сообщается, что в 2024 году «Глория Джинс» откроет 50-100 новых магазинов бренда Ready! Steady! Go!, ориентированных на подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет. Площадь новых магазинов будет составлять 600-800 кв. м.

В международном направлении компания будет развивать сегмент онлайн-продаж: в 2024-2025 годах планируется запустить продажи на маркетплейсах 60-80 стран.

Как ранее сообщалось, в 2023 году «Глория Джинс» планирует нарастить выручку с 70 млрд руб. до 80-90 млрд руб.

Анастасия Назарова