Продажи «Глория Джинс» в первом полугодии 2023 года увеличились на 19,1%

В первом полугодии 2023 году «Глория Джинс» продала продукции на 36,5 млрд руб., что на 19,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что операционная прибыль за первое полугодие составила 7,1 млрд руб. (рентабельность 19,5%), онлайн-продажи (на маркетплейсах на сайте и в мобильном приложении) составили 3,75 млрд руб. (прирост на 11%).

«Мы — розничная компания: у нас 704 магазина. Наша стратегия — продавать на маркетплейсах не более 10-15% и одновременно развивать собственную электронную коммерцию. Это позволяет нам поддерживать бизнес-модель, не зависящую от возможных изменений коммерческих условий маркетплейсов»,— цитирует пресс-служба председателя совета директоров компании Владимира Мельникова.

Как писал ранее «Ъ-Юг», в 2023 году «Глория Джинс» планирует нарастить выручку с 70 млрд руб. до 80-90 млрд руб.

Анастасия Назарова