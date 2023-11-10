Казанский поход «викингов»

В одном из центральных матчей недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ действующий чемпион УНИКС принимал его дебютанта «Руну». Несмотря на то что команды вроде бы относятся к разным весовым категориям, перед очной встречей, первой в истории, они соседствовали в турнирной таблице. Казанцы шли вторыми, москвичи — третьими, и разделяла их всего одна победа. Для «Руны» это была первая реальная проверка ее потенциала. Команда прошла ее блестяще, победив со счетом 86:83

Московская «Руна», принятая в Единую лигу ВТБ по завершении прошлого сезона, команда молодая. Не в том, что касается собранного ее руководством (кстати, гендиректору «Руны» Сергею Юхневичу 25 лет) состава, который можно назвать чем-то вроде сплава опыта и молодости, а в том, что относится к истории клуба. Профессиональный статус «Руна» получила только в 2017 году и всего за пять лет проделала путь из Суперлиги в сильнейшую лигу российского баскетбола. Приглашение присоединиться к Единой лиге ВТБ «Руна» наряду с еще одним клубом Суперлиги, «Уралмашем», получила прошлой весной, по завершении сезона-2022/23. И сейчас, спустя почти полтора месяца после старта нового сезона, никто не скажет, что руководство лиги не угадало с новичками. Тот же «Уралмаш» уже дважды отметился победами над топ-клубами — «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью», а «Руна» так вообще забралась в топ-3, потерпев в семи матчах только два поражения.

Впрочем, относиться к такой прыти московской команды все же следовало с осторожностью. В отличие от того же «Уралмаша» «Руна» до четверга с сильнейшими командами лиги не пересекалась. И, собственно, матч против УНИКСа должен был хотя бы отчасти прояснить, насколько обоснованны притязания «викингов» на место в play-off. Кстати, таких вот условных моментов истины у «Руны» в ближайшее время будет еще несколько. Команда вступила в отрезок, по ходу которого ей всего за две с небольшим недели предстоит сыграть еще и против ЦСКА, «Локомотива-Кубани» и «Зенита».

И надо сказать, что тренерам этих команд есть о чем подумать перед встречей с «Руной», показавшей очень качественный баскетбол в противостоянии с УНИКСом. Что порадовало в игре подопечных Эртугрула Эрдогана (турецкий специалист, за плечами у которого работа сразу в нескольких турецких клубах, включая «Галатасарай», возглавил Руну минувшим летом), так это абсолютная невосприимчивость к давлению трибун. Казанский «Баскет-Холл» был весьма шумным, но ни Джеремайе Хиллу, ни Илье Попову, ни Кириллу Савину, ни Алексу Таюсу (американский «большой», за свою карьеру поигравший в десятке европейских клубов, включая «Реал», «Маккаби» и тот же УНИКС, является, пожалуй, ключевым приобретением «Руны») это не мешало набирать очки. Причем получалось это у гостей как-то легко. Словно игроки УНИКСа и допустить не могли, что могут столкнуться с таким давлением. В итоге при счете 19:9 в пользу гостей (и это всего пять минут спустя после начала матча) наставнику казанцев Велимиру Перасовичу пришлось брать тайм-аут, чтобы остановить обвал команды. Ну и бросать раньше времени в бой свои козыри — Джалена Рейнолдса и Ненада Димитриевича.

Но даже переключение УНИКСа в полностью боевой режим соперника не смутило. Все так же «Руна» очень цепко действовала в защите и очень нагло — под чужим щитом. На большой перерыв команды ушли при счете 40:35 в пользу «Руны». Прошло немного времени после возобновления игры — и отрыв гостей удвоился. Случилось это после очередного прохода Джувена Моргана. Перасовичу так до конца и не удалось решить вопрос со стремительными забегами соперника под кольцо его команды. А еще наставник казанцев мог бы посетовать на то, что слишком рано Луи Лабери подсел на фолы (в концовке он вообще был вынужден покинуть площадку из-за перебора нарушений). Или на то, что Маркос Найт не попадал с дистанции. Или на то, что Димитриевич хоть и забивал (с 23 очками он стал самым результативным игроком встречи), но упускал много шансов, да и вел игру команды не так эффективно, как обычно.

Все это, впрочем, нисколько не умаляет достижение «Руны», которая была и эффективнее, и терпеливее. Даже в концовке, когда УНИКС, перешедший уже в режим форсажа, на ошибках соперника за какие-то полминуты превратил удручающие «минус 10» в дающие надежду «минус 5», а потом и в почти ничего не значащие «минус 2», гости выстояли и довели матч до победы со счетом 86:83 — пока самой заметной в короткой истории команды. «Руна» сравнялась по числу побед и поражений с УНИКСом, но казанцы все же остаются вторыми за счет дополнительных показателей.

Александр Петров