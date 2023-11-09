На Урале СКР возбудил уголовное дело из-за изнасилования 14-летней девочки

Следователи Березовского (Свердловская область) возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего) из-за изнасилования 14-летней девочки. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, по данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел летом 2023 года. Девочка приехала к отцу в поселок Кедровка, который находится под Екатеринбургом, из Челябинской области. В одну из ночей отец вошел в комнату дочери и якобы надругался над ней. После случившегося девочка вернулась к маме.

Как передают в пресс-службе, в ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения. Согласно статье, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий. Расследование находится на контроле руководства регионального ведомства.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками уголовного розыска территориального МВД РФ. «Наручники на запястьях фигуранта сыщики защелкнули в тот момент, когда он находился на работе. В дальнейшем мужчину доставили в местный отдел СК для проведения с ним необходимых следственных мероприятий»,— добавил полковник Горелых.

Полина Хабарова

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