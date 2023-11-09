На Урале отец обвиняется в изнасиловании дочери-подростка

В Свердловской области отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. В пресс-службе регионального СУ СК «Ъ-Урал» ответили, что не располагают информацией о случившемся.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел летом 2023 года. Девочка приехала к отцу в поселок Кедровка, который находится под Екатеринбургом, из Челябинской области. Как сказано в сообщении, в одну из ночей отец вошел в комнату дочери и якобы надругался над ней. После случившегося девочка вернулась к маме.

Школьница долго не рассказывала маме о произошедшем. «Отца-извращенца задержали. Он отказался давать показания. Ранее его дважды судили за наркотики и побои»,— передает канал. По ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Екатеринбурга, обвиняемого в половой связи с 13-летней девочкой, отправили под домашний арест. По данным СМИ, обвиняемый был задержан в Академическом районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте