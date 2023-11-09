Геннадия Емельянова в ближайшее время выпишут из больницы

Сенатора от Татарстана и бывшего мэра Елабуги Геннадия Емельянова, который пострадал в результате ДТП, в ближайшее время выпишут из Республиканской клинической больницы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Baza Фото: Telegram-канал Baza

Напомним, инцидент произошел 18 октября на автодороге Чистополь—Нижнекамск. Господин Емельянов находился за рулем Toyota Land Cruiser, он выехал на встречную полосу для обгона, но врезался в другой автомобиль, и его машина перевернулась, а самого водителя выбросило из салона. Позже его доставили в больницу.

«Ходит самостоятельно, чувствует себя удовлетворительно»,— отмечает издание. Официальной информации по этому поводу пока нет.

"Ъ-Казань"