Геннадия Емельянова прооперировали после дорожной аварии

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов перенес операцию после дорожной аварии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на другого члена Совета федерации Александра Терентьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, сейчас господин Емельянов находится в больнице, его прооперировали и перевезли в реанимацию. Прогнозы на выздоровление являются положительными. «Переломы есть, конечно»,— добавил господин Терентьев.

Напомним, ДТП произошло на автодороге Чистополь—Нижнекамск. МВД по Татарстану уточняет, что это было накануне в 7:10 на 75-м км трассы. Господин Емельянов находился за рулем Toyota Land Cruiser, он выехал на встречную полосу для обгона, но врезался в другой автомобиль, и его машина перевернулась, а самого водителя выбросило из салона. Позже его доставили в больницу.

"Ъ-Казань"