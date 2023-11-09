Фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест» пройдет в Воронеже 15–17 декабря

Пятый фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест» состоится на трех площадках Воронежа с 15 по 17 декабря. Об этом сообщили в Камерном театре, который является организатором форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфенов Фото: Андрей Парфенов

В самом театре пройдут выставки, спектакли и творческие встречи. На 15 декабря запланировано выставка, посвященная поэту Андрею Вознесенскому, вечер поэта Анны Горбуновой и творческий вечер Константина Райкина «Все началось с Мандельштама», на котором актер прочтет стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова и Осипа Мандельштама. На 16 декабря предполагается заседания воронежского клуба поэтов, лекция о визуальных опытах Андрея Вознесенского, постановка худрука Камерного Михаила Бычкова «Шум времени» по очеркам, эссе и воспоминаниям Мандельштама, а также пластический спектакль «Наедине с собой» компании Jack’s Garret по мотивам стихотворений Иосифа Бродского. На 17 декабря запланированы лекция о Марине Цветаевой, спектакль Русского театра драмы имени Ф. Искандера (Абахизия) «Радость вопреки всему» о Федерико Гарсии Лорке и «Цехъ поэтовъ» — концерт Няганского театра юного зрителя на тексты поэтов Серебряного века.

Еще три события впервые пройдут на других площадках. Арт-центр «Прогресс» 15 декабря покажет свой спектакль-концерт «Кабаре Галич» по песням известного барда, а 16 и 17 декабря — гастрольный петербургский моноспектакль «Ольга. Запретный дневник» об Ольге Берггольц. Местный театр кукол 17 декабря представит репертуарную постановку «Мандельштам. Воронежские тетради».

На все спектакли и творческий вечер Константина Райкина продаются билеты. Лекции, выставка и поэтический клуб будут бесплатными. Регистрация на эти мероприятия откроется позже.

О спектакле «Мандельштам. Воронежские тетради» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Кругами ада движемся к свету"».

Александр Прытков

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