Президент провел кадровые перемены в Саратовских судах

Наталья Зотова и Людмила Кретинина стали судьями расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Полномочия заместителя председателя Саратовского областного суда Артема Аниканова продлены на шестилетний срок.

Сергей Пашенько, перешел в областной суд из Октябрьского районного.

Иван Заграничный сложил полномочия судьи Арбитражного суда Саратовской области и перешел в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Никита Маркелов

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