Президент провел кадровые перемены в Саратовских судах
Наталья Зотова и Людмила Кретинина стали судьями расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Полномочия заместителя председателя Саратовского областного суда Артема Аниканова продлены на шестилетний срок.
Сергей Пашенько, перешел в областной суд из Октябрьского районного.
Иван Заграничный сложил полномочия судьи Арбитражного суда Саратовской области и перешел в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
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