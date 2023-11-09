В Краснодаре подготовили 46 снегоуборочных машин

В Краснодаре к предстоящей зиме по муниципальным контрактам подготовили 46 единиц снегоуборочной техники. Как сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, готовить машины к зиме начали еще летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

В этом году «КТТУ» увеличило количество машин до восьми. Еще 18 единиц техники находится у «Весты» и 20 — у «Дортранссервиса».

«На улице все еще тепло, но несмотря на то, что мы — столица Юга, зима приходит неизбежно, а иногда и неожиданно. Однако не для дорожных служб. Коллеги докладывают, что к сезону готовы»,— отметил Евгений Наумов.

Татьяна Ручкина

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