Прокуратура поставила на контроль ситуацию с отсутствием воды в Переславле

Переславская межрайонная прокуратура поставила на контроль устранение аварии на главной насосной станции в Переславле-Залесском. В ведомстве считают, что органы местного самоуправления не осуществляли должный контроль за проведением аварийных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции Переславль-Залесский с утра 8 ноября остался без воды. Проблему хотели устранить сначала к вечеру 8 ноября, потом к утру 9 ноября, но из-за сложностей работ продлили до 14:00 9 ноября. Школы перевели на дистанционное обучение, по всему городу организованы точки с подвозом воды. В связи с аварией введен режим ЧС.

Прокуратура проверила сложившуюся ситуацию и выявила нарушения. «В нарушение требований Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и подзаконных нормативных актов по состоянию на 9:00 09.11.2023 года ремонтные работы на сетях не завершены, водоснабжение населения не возобновлено. Органами местного самоуправления контроль за проведением работ должным образом не осуществлялся»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что без воды второй день остаются жители и социальные объекты в 4, 5, 6 микрорайонах, центральной и южной частях города, а также в селе Большая Брембола. Уточняется, что по закону допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды при аварии на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – не более 24 часов.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла представления об устранении нарушений и.о. Главы города Переславля-Залесского, а также директору ООО «Городские коммунальные сети». При наличии оснований действиям должностных лиц будет дана уголовно-правовая оценка»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова