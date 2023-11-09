Астраханский суд отправил в СИЗО подозреваемого в реабилитации нацизма

Следственное управление СКР по Астраханской области возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственное управление СКР по Астраханской области Фото: Следственное управление СКР по Астраханской области

Силовики отмечают, что подозреваемый 26-летний местный житель создал в социальной сети публичное сообщество, где разместил сообщение с отрицанием фактов, установленных «приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ''оси''». Также фигурант публиковал изображения с признаками «презрительно-негативного отношения ко Дню воинской славы России и к памяти защитников Отечества», отметили в СКР.

Деятельность гражданина следователи пресекли совместно с УФСБ и ЦПЭ УМВД России по области. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Никита Маркелов, Саратов