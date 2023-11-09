Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выступила на парламентских слушаниях Совета федерации на тему повышения рождаемости в стране. На них она предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, а также разработать иные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога»,— сказала госпожа Матвиенко. По ее словам, многодетным семьям необходима точечная поддержка.

Председатель отметила необходимость строительства малоэтажного жилья «с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи». Спикер предложила довести до завершение идею создания отдельного закона или указа президента о статусе многодетной семьи.

Госпожа Матвиенко предложила создать корпоративный демографический стандарт, который вовлечет работодателей в процесс поддержки семей и поможет россиянам успешнее совмещать семью и карьеру, а также сделать акцент на поддержку семей с высоким потенциалом рождаемости.

«Появление ребенка должно приводить не к снижению уровня жизни, а, наоборот, быть началом нового, более благополучного жизненного этапа»,— подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета федерации назвала непростой текущую демографическую ситуацию. По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости в России продолжает снижаться, только за первое полугодие 2023 года он снизился на 3%.

В начале октябре председатель комиссии общественной палаты РФ по демографии, семье и детям Павел Пожигайло назвал ситуацию с рождаемостью в стране «катастрофической».

Подробнее — в материале «Демографии приказано выжить».

Александра Горошилова