В новой школе на Берша в Ижевске отремонтируют внутренние сети электроснабжения

В столице Удмуртии подходит к концу конкурс на поиск подрядчика для ремонт внутренних сетей электроснабжения второго корпуса школы №8 на улице Архитектора Берша. Согласно данным, представленным на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Определить победителя конкурса планируется 13 ноября. Подрядчик будет обязан выполнить все работы в срок до 22 декабря.

Напомним, возведение школы началось в конце 2018 года, строительство и оснащение объекта оценивалось в 1,02 млрд руб. Первых учеников учреждение приняло 1 сентября 2022 года. В мае 2023 года здесь произошла коммунальная авария, в частности очевидцы сообщали о потопе. В учреждении сорвало кран, в результате чего вода затопила часть первого этажа.