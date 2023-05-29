В школе на улице Архитектора Берша в Ижевске произошел потоп

Сегодня, 29 мая, в столице Удмуртии в недавно построенной школе №8 на улице Архитектора Берша произошла коммунальная авария. В учреждении сорвало кран, в результате чего вода затопила часть первого этажа, сообщают очевидцы.

В администрации Ижевска уточнили, что последствия инцидента устранили в течение пяти минут. На время коммунальной аварии водоснабжение не прекращалось.

Напомним, возведение школы началось в конце 2018 года, строительство и оснащение объекта оценивалось в 1,02 млрд руб. Первых учеников учреждение приняло 1 сентября 2022 года.