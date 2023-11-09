Бывшего сотрудника белгородского МЧС оштрафовали за взятку и злоупотребления

Свердловский райсуд Белгорода завершил рассмотрение уголовного дела о взятке (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) бывшего сотрудника регионального управления МЧС Кирилла Пасько. Как рассказали в областной прокуратуре, ему назначено 950 тыс. руб. штрафа с лишением права занимать определенные должности сроком 2 года и 6 месяцев.

Суд установил, что в сентябре 2021 года сотрудник МЧС потребовал от директора коммерческой организации 30 тыс. руб. за успешное прохождение проверки, по результатам которой организации будет выдана необходимая для работы лицензия. Предприниматель сразу же передал должностному лицу деньги.

Также теперь уже бывший сотрудник МЧС в ходе проверки иного юридического лица после выявления нарушений предложил представителю за непривлечение к административной перевести 30 тыс. руб. на нужды одного из подразделений МЧС России по Белгородской области. Эти требования были выполнены.

О том, как расследуют дело о взяточничестве в липецком главке МЧС, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев

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