Число фигурантов дела о коррупции в липецком МЧС выросло до восьми

Расследование резонансного уголовного дела о взяточничестве в липецком региональном ГУ МЧС подходит к концу. Об этом рассказал местным СМИ глава СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов (видео опубликовал портал Gorod48). В одно производство объединены 18 уголовных дел, которые были возбуждены с марта 2020-го по по октябрь 2022 года по фактам получения и дачи взяток должностными лицами, посредничества в них, мошенничества, а также злоупотребления и превышения должностных полномочий. Всего в деле уже восемь фигурантов, главным является экс-начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, до четырех лет тюрьмы), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, до шести лет тюрьмы), п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки занимающим госдолжность, до 12 лет тюрьмы). С поста господин Салфетников, напомним, уволился за несколько дней до того, как стало известно об уголовном деле в отношении него.

По версии следствия, Михаил Салфетников и его заместитель через посредника в лице главного бухгалтера получили от гендиректора краснодарского ООО «Софтком-Юг» (занимается обслуживанием автоматизированной системы централизованного оповещения) 3 млн руб. взятки. За это они создали преимущества для победы этой фирмы в торгах на получение госконтрактов. Общая сумма полученных контрактов составила 90 млн руб.

«Кроме этого, доказаны эпизоды получения бывшим начальником регионального ГУ МЧС России взяток от подчиненных за общее покровительство по службе в общем размере 250 тыс. руб.»,— отметил Евгений Шаповалов.

Другие фигуранты дела — должностные лица, руководители подразделений, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в мошенничестве, даче и получении взяток в размере от 30 тыс. до 1,2 млн руб. за принятие решений по матпомощи, соцвыплатам и премиям. Сейчас, по словам господина Шаповалова, фигуранты знакомятся с собранными следствием материалами, дело начитывает 85 томов. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину не признали.

Мария Старикова