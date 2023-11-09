С начала года в Екатеринбурге число вакансий в сфере продаж выросло на 40%

В октябре в Екатеринбурге количество вакансий в сфере продаж увеличилось на 40% по сравнению с январем. Средние зарплатные предложения выросли на 15% и составили 50,5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Авито Работа».

По данным аналитиков, самым востребованным специалистом в сфере продаж стал мерчендайзер: число вакансий с января увеличилось в 2,3 раза, средняя предлагаемая зарплата выросла на 11% и составила 39,5 тыс. руб. На втором месте по востребованности — работники торгового зала. Число вакансий выросло в два раза, средняя предлагаемая зарплата — на 14% (22,3 тыс. руб.).

Кроме того, в Екатеринбурге в 1,5 раза вырос спрос на менеджеров по продажам, средняя заработная плата увеличилась на 10% (77,5 тыс. руб.). Спрос на продавцов-консультантов с начала года вырос на 36%, средняя зарплата — на 6% (43,8 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области дефицит кадров за год усилился на 51%. При этом количество резюме за год увеличилось на 1% и составило 131,2 тыс.

Анастасия Таначева

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