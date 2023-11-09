Челябинский поселок Каштак остался без света из-за аварии

В поселке Каштак в Челябинске произошла авария на электросетях. Все жилые дома и социальные объекты остались без света.

Как сообщает пресс-служба администрации города, авария произошла 9 ноября. Место повреждения установлено. Бригады муниципального предприятия «Коммет» устраняют повреждение. При помощи мобильных генераторов компании «Россети Урал» часть потребителей подключили к электричеству. Ситуацию контролирует глава города Наталья Котова.

За последний месяц это вторая авария на электросетях поселка Каштак. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», свет отключили 25 октября, все дома удалось подключить только в ночь с 26 на 27 октября. После этого мэрия Челябинска обеспокоилась поиском резервного источника электроснабжения в Каштака.

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