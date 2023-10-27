Мэрия Челябинска намерена найти резервный источник электроснабжения Каштака

Администрация Челябинска обеспокоилась созданием резервного источника электроэнергии в поселке Каштак, после того как местные жители на несколько дней остались без света. По поручению главы Натальи Котовой прошло совещание по этому вопросу с участием сотрудников городской прокуратуры, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным прокуратуры Челябинской области, электричество в поселке пропало 25 октября в девять утра из-за аварии на электросети. Подключить все дома удалось только в ночь с 26 на 27 октября. По данным администрации города, протяженность электросети составляет 5 км, что замедляет поиск и устранение повреждений в случае аварий. В связи с этим принято решение начать работу по поиску резервного источника электроснабжения Каштака. Решением вопроса занимается управление ЖКХ.

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