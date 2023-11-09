Организаторы заказного убийства жительницы Удмуртии следили за ней месяц

В столице Удмуртии организатор и исполнитель заказного убийства, жертвой которого стала 34-летняя женщина, следили за ее передвижением в течение месяца. Таким образом преступники пытались выяснить место жительства девушки, которое она скрывала. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Напомним, тело женщины обнаружили 7 ноября на территории гаражно-строительного кооператива на улице 9-я Подлесная в Ижевске. По данным следствия, мысль об организации убийства пришла в голову ее 48-летнему бывшему супругу, а в качестве исполнителя он привлек 20-летнего брата погибшей. Оба мужчины были в сложных отношениях с погибшей. Со стороны экс-мужа негатив был вызван бракоразводным процессом.

Мужчины заранее готовились к убийству. Они приобрели молоток, мобильные телефоны и разработали план, решив инсценировать его под разбойное нападение. После нападения они выбросили орудие преступления и сумку потерпевшей в пруд, таким образом избавившись от улик. В настоящее время оба предмета извлекли со дна водоема.

Организатору и исполнителю преступления предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчин заключили под стражу.