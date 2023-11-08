В заказном убийстве жительницы Удмуртии обвиняют ее брата и экс-мужа

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых организаторов убийства 34-летней женщины. Ее тело обнаружили 7 ноября на территории гаражно-строительного кооператива на улице 9-я Подлесная в Ижевске, сообщает пресс-служба следственного комитета России. В убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подозревают брата и экс-мужа погибшей.

В частности, по данным следствия, мысль об организации убийства женщины пришла в голову ее 48-летнему бывшему супругу. К экс-жене у него была личная неприязнь, возникшая из-за расторжения брака. В качестве исполнителя он привлек 20-летнего брата девушки, у которого с сестрой также были сложные взаимоотношения.

В день трагедии, 6 ноября, подозреваемые ожидали потерпевшую в гаражно-строительном кооперативе. Они знали, что по данной территории женщина возвращается домой с работы. Около 23:00 брат напал на сестру и несколько раз ударил молотком по голове, после чего мужчины скрылись с места преступления на автомобиле. Орудие убийства они выбросили в пруд.

В настоящее время готовятся материалы для предъявления задержанным обвинения и заключения под стражу.