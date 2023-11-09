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Коммерсантъ FM
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СКР предъявил обвинение москвичу, следившему за семьей военкора Коца

Главное следственное управление СКР по Москве предъявило обвинение 28-летнему москвичу, следившему за семьей военного корреспондента Александра Коца и пытавшемуся узнать информацию о его местонахождении и профессиональной деятельности. Обвинение мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

«Обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В период с 4 ноября по 7 ноября 2023 года он скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста, находясь в доме по адресу его проживания. Также фигурант под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности»,— поясняют в ведомстве. Там уточнили, что собранные данные мужчина передавал соучастнику преступления.

Обвиняемый уже признал свою вину, в ближайшее время СКР намерен выйти в суд с ходатайством о заключении мужчины под арест.

Сам Александр Коц сообщил, что сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции и не намерен подробно комментировать ситуацию. «Тут можно только предполагать, насколько это может быть связано с украинской темой, а насколько с душевным равновесием задержанного»,— написал военкор в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что найти его домашний адрес было несложно, так как адрес с 2014 года находится в открытом доступе в украинской базе «Миротворец». По словам военкора, ранее ему и членам его семьи неоднократно угрожали, чаще всего с телефонов с украинскими номерами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Откройте, это читатель».

Александр Кислов

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