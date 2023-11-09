Mriya Resort & SPA запустил всероссийский конкурс дизайн-проектов

Курорт Mriya Resort & SPA запускает конкурс дизайн-проектов на создание въездной стелы, который станет новым архитектурным объектом культурного наследия федерального и регионального значения. Призовой фонд конкурса составляет 400 000 рублей.

Конкурс дизайн-проектов — инициатива курорта Mriya Resort & SPA, направленная на поиск перспективных специалистов в области архитектуры, дизайна и строительных решений. Участники конкурса получат уникальную возможность внести значимый вклад в развитие инфраструктуры региона и создать уникальный объект, которые станет новой точкой притяжения и "визитной карточкой" полуострова.

Для участия в конкурсе требуется выполнить творческое задание и создать дизайн-проект уникального арт-объекта, который будет соответствовать эстетике курорта и гармонично вписываться в окружающую среду. Стела будет расположена перед въездом на территорию курорта Mriya Resort & SPA и станет общедоступной достопримечательностью.

Для участия в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные и строительные организации. Предоставить конкурсные работы необходимо до 30 ноября 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены до 1 февраля 2024 года. Призовой фонд конкурса составляет 400 000 рублей, который разделят между собой 1 и 2 место (1 место — 250 000 руб; 2 место — 150 000 руб). Ознакомиться с правилами конкурса и отправить заявку можно на сайте организатора.

Также Mriya Resort & SPA запустил конкурс на создание уникальной инфраструктурной локации — функционирующего Маяка на территории яхтенной марины, который послужит важным навигационным ориентиром для мореплавателей. Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей. Подробная информация на сайте.

Торжественное открытие въездной стелы и функционирующего маяка запланировано на август 2024 года в рамках празднования десятилетия курорта Mriya Resort & SPA.

С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте по адресу https://mriyaresort.com/stela_contest/, https://mriyaresort.com/mayak/

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