5 добрых дел: как ОТЭКО помогала школам, детским садам и Таманской больнице в октябре

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, выделила в октябре 2023 г. более 3,5 млн рублей на закупку аппарата УЗИ для поселковой больницы, нового оборудования и мебели для школ и детских садов Темрюкского района. Подробнее — в нашем дайджесте.

Для самых маленьких жителей посёлка Прогресс — воспитанников детского сада №30, компания приобрела новую мебель: шкаф-сушку, тумбы, столы и стульчики. В детском саду в п. Волне тоже обновление — современные водонагреватели.

В П. Веселовка, в школе № 25, компания обновила мультимедийное оборудование и оргтехнику: закуплены 2 проектора, 5 ноутбуков и цветной принтер. Обновился и интерьер: появилась новая мебель и жалюзи. Новотаманскому культурно-социальному центру в п. Таманском ОТЭКО подарила принтер с картриджами, ноутбук и другое оборудование.

В ноябре фонд Таманской участковой больницы благодаря ОТЭКО пополнился новым аппаратом ультразвуковой диагностики, который обеспечивает высокую детализацию изображения и позволяет специалистам медучреждения более точно проводить раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. Пройти обследование помимо жителей и гостей станицы могут и пациенты из соседних посёлков. В настоящее время услугами УЗИ ежедневно пользуются около десяти человек.

«В октябре ещё 4 школы и детсада Темрюкского района при участии ОТЭКО обновили аппаратуру и мебель, чтобы учить и учиться стало удобнее и интереснее. Мы видим потенциал наших ребят и стремимся создать максимально комфортные и современные условия для воспитания нового поколения. В рамках наших проектов мы не только создаём социальную инфраструктуру, но и проводим профориентационные занятия для старшеклассников, поддерживаем стремления талантливой молодёжи, пропагандируем здоровый образ жизни, развиваем волонтёрское движение «Энергия добра», — отметил директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

В начале учебного года компания «ОТЭКО» приобрела компьютеры, оргтехнику и оборудование для школ п. Таманского и Прогресса, установила игровой комплекс во дворе детского сада № 37 п. Волна и доставила более сотни стульчиков для воспитанников Таманского детского сада № 35.

Всего в 2023 году компания «ОТЭКО» выделила на социальную поддержку Темрюкского района 15 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом раньше. Также среди приоритетов, зафиксированных в Четырёхстороннем договоре — поддержка медицины, развитие культуры и спорта.

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