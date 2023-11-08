Екатеринбуржца, обвиняемого в половой связи с подростком, отправили под домашний арест

Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в половой связи с 13-летней девочкой, отправили под домашний арест. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, такую меру пресечения запросил следователь.

Напомним, по данным СМИ, обвиняемый был задержан в Академическом районе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В полицию якобы обратилась сама несовершеннолетняя. По ее словам, мужчина якобы изнасиловал ее на втором этаже подъезда дома на ул. Павла Шаманова. Впоследствии, как сообщают СМИ, силовики начали проверку, в ходе которой выяснили, что девочка общалась с подозреваемым на протяжении около полугода.

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