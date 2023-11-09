В Черноземье за девять месяцев ввели 3,7 млн «квадратов» жилья

За январь-сентябрь 2023 года в Черноземье было введено 3,68 млн кв. м жилья. Это следует из данных региональных статистических ведомств.

Больше всего жилья за три квартала сдано в Воронежской области — 1,3 млн кв. м. В сравнении с январем-сентябрем 2022 года показатель снизился на 1,4%. Как уточнили в Воронежстате, введено 15,1 тыс. новых квартир, но это с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для садоводства. Превалирует индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — сдано 790 тыс. кв. м, или 58,8% от общего объема. Показатель вырос на 0,6% к предыдущему периоду.

В Белгородской области введено 741,6 тыс. кв. м жилья, или на 15,4% больше, чем в трех кварталах 2022 года. Основной объем традиционно для региона пришелся на ИЖС — 557,3 тыс. кв. м, или 75,1%. Ввод частных домов вырос на 10,2%.

По данным Липецкстата, в Липецкой области сдано 571,5 тыс. кв. м, или 4,5 тыс. квартир. Это на 2,1% больше прошлогоднего показателя. При этом 460,3 тыс. кв. м, или 80,5%, пришлись на ИЖС. Ввод частных домов вырос на 0,7%. Основная доля жилья приходится на Липецк (25,7%), Липецкий (24,2%), Грязинский (14,6%) и Добровский (5,4%) районы.

В Курской области введено 406,5 тыс. кв. м, или 3,5 тыс. квартир. Показатель вырос на 8,3%. Доминирует в объеме строительства ИЖС — 302,8 тыс. кв. м, или 74,5%. Этот показатель увеличился на 4,4%. В Курстате сообщили, что наиболее высокие объемы ввода жилья отмечаются в двух городах — Курске (182,7 тыс. кв. м) и Железногорске (11 тыс.), — а также четырех районах: Курском (107,7 тыс.), Железногорском (12,1 тыс.), Суджанском (11,8 тыс.) и Октябрьском (10,3 тыс.). При этом, добавили в ведомстве, в сельской местности введено на 0,6% меньше жилья, чем ранее — 174,5 тыс.

В Тамбовской области сдано 356,5 тыс. кв. м. Это на 13,3% больше, чем в предыдущем периоде. Другой информации Тамбовстат не привел.

Меньше всего жилья введено в Орловской области — 258,8 тыс. кв. м. В регионе также отмечает наиболее сильное снижение показателя, он упал на 16,9%. Баланс между многоквартирными домами и ИЖС почти равный, но доминирует все же частное строительство — 136,5 тыс. кв. м, или 52,7%. Ввод в этом сегменте сократился на 15,5%.

Какие девелоперы лидируют в макрорегионе по объемам текущего строительства — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «У застройщиков пошла текучка».

Александр Прытков

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