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Коммерсантъ FM
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Власти Оренбуржья назвали неверной трактовку слов министра о зарплатах учителей

СМИ вырвали из контекста и некорректно истолковали слова министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова о повышении зарплат учителей региона до московского уровня. Об этом «Ъ» сообщили в областном министерстве региональной и информационной политики. «В своем выступлении министр ни разу не сказал, что не надо повышать зарплату учителям. В последний раз в регионе это произошло в сентябре, когда в бюджете на эти цели был заложен 1 млрд руб. Педагоги уже ощутили повышение с 1 октября. При этом их зарплата была приведена в соответствие со средней по экономике региона»,— рассказала собеседница издания.

В правительстве региона также подчеркнули, что в соответствии с поручениями и майскими указами президента России зарплата педагогов в Оренбуржье «привязана к средней зарплате по экономике в регионе, и просто сделать в любом субъекте зарплату, равной московской, не совсем корректно: это ведет к перекосу во всей экономике территории». «Если в Москве, например, в среднем получают 100 тыс. руб., то в Оренбургской области средняя зарплата по экономике 45 тыс. руб. Ее формируют работники и нефтегазового сектора, и металлургической, и горнодобывающей промышленности. Все другие отрасли также формируют общую среднюю зарплату. Если у нас сегодня педагог будет получать 100 тыс. руб., то, наверное, металлурги побегут с металлургического комбината в школы»,— отмечают в правительстве области.

Ранее областной министр образования Алексей Пахомов на встрече на тему состояния системы образования в Оренбуржье заявил, что если «выравнять всем зарплату и сделать ее московской, произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить». На этом же мероприятии депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров отметил, что оклад учителя в регионе равен 8–9 тыс. руб. При этом для того чтобы заработать 38 тыс. руб., педагогам в Оренбуржье приходится брать две ставки. Для этого они также должны иметь высшую категорию и стаж 20 лет.

О том, как педагоги должны помогать государству, читайте в материале «Учителей поблагодарили за госслужение».

Георгий Портнов, Самара

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