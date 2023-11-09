Саратовский губернатор уехал в Казахстан

Глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в личном Telegram-канале о работе с главами других регионов в Казахстане на XIX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Республики в городе Костанай.

Тема форума — сельское хозяйство. Саратовская область и Казахстан тесно взаимодействуют «по этому и многим другим направлениям». Господин Бусаргин уточнил, что саратовские аграрии поставляют в Республику семена, животноводы разводят коров Казахской белоголовой породы.

«На протяжении 25 лет сотрудничаем в различных сферах. Налажены прочные экономические и культурные связи. В шести граничащих с Казахстаном районах Саратовской области существуют центры межнационального общения», — напомнил губернатор.

Эта неделя для регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» стала международной. Ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию в Китай.

Дарья Васенина

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