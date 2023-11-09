Бастрыкин вновь поручил возбудить дело из-за уничтожения захоронения блокадников

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по подозрению в уничтожении захоронений останков в Ленинградской области жителей блокадного Ленинграда, сообщили в Информационном центре ведомства.

На странице Приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» пользователи выразили несогласие с ходом установления деталей уничтожения госпитального захоронения останков красноармейцев и жителей блокадного города в деревне Канисты, которые были найдены в мае 2021 года. В Сети предполагают, что владелец земельного участка уничтожил захоронения для подготовки земли под застройку.

В середине сентября текущего года господин Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело по ситуации. Однако заместитель Всеволожского городского прокурора Марат Рамазанов отменил постановление. В связи с этим глава СКР поручил повторно возбудить дело и предоставить доклад по расследованию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Бастрыкин обратил внимание на вырубку деревьев в Пулковском парке в Петербурге.

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