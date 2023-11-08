Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за вырубки Пулковского парка

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с вырубкой деревьев в Пулковском парке на юге Санкт-Петербурга, сообщили в Информационном центре СКР.

К главе СКР обратилась местная жительница, которая не согласна с планами по благоустройству парка. Она высказалась как против запланированной застройки территории парка, так и против замены природного газона на искусственный. По мнению местной жительницы, в результате замены разрушатся берега пруда, а также нарушится внешний вид парка. Обращения, поданные женщиной в различные инстанции, результата не принесли.

В информационном центре подчеркнули, что ранее 17 тыс. петербуржцев высказались против застройки Пулковского парка. По мнению местных жителей, строительство на этом месте нарушит экологическую обстановку в районе и приведет к вырубке большей части деревьев. В сообщении отмечается, что в ГСУ СКР России по Петербургу проводилась процессуальная проверка, но по ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

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