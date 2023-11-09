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Михаил Евраев выделил технику в связи с аварией на насосной станции в Переславле

Правительство Ярославской области помогает Переславлю-Залесскому в устранении последствий аварии на главной насосной станции. Об этом написал в своем telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за аварии в городе отсутствует водоснабжение и частично отопление, школы переведены на дистанционное обучение.

«Аварийные службы и администрация округа работали всю ночь, и сейчас продолжается полная замена участка трубопровода. Чтобы обеспечить людям подвоз воды и помочь городу с устранением последствий, выделили дополнительную технику и бригады. С руководством округа на связи»,— написал Михаил Евраев.

Восстановить подачу воды и отопление планируется к 14:00.

Антон Голицын

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