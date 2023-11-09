В томской школе установили случай заболевания туберкулезом

В школе Томска «Эврика-развитие» прошло эпидемиологическое расследование после выявленного там случая заболевания туберкулезом, сообщает региональный Роспотребназдор.

По итогам эпидрасследования установлено, что ряд учеников не прошли плановую диагностику, что является нарушением требований санитарного законодательства. Исключения составят ученики первых классов, которые делали пробы манту в этом году, пояснили в ведомстве, добавив, что в связи с выявленными нарушениями будет организована внеплановая диагностика среди учащихся и сотрудников школы.

«В адрес школы выдано предписание об организации и контроле за плановой туберкулинодиагностикой среди учащихся» - заявили в Роспотребназдоре.

Как сообщал ''Ъ'', в России за первые пять месяцев текущего года заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет выросла на 17% относительно аналогично периода прошлого года. Также на 19% выросла заболеваемость туберкулезом органов дыхания — было выявлено 666 случаев.

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Александр Киселев