Нижегородское минэнерго опровергло данные ФАС о срывах в программе догазификации

Озвученная Федеральной антимонопольной службой статистка по срывом сроков исполнения договоров по федеральной программе догазификации домовладений не отражает реального положения дел, считают в нижегородском министерстве энергетики и ЖКХ. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее замруководителя ФАС Виталий Королев включил Нижегородскую область в число трех регионов, где зарегистрировано самое большое количество обращений, связанных с программой догазификации.

В областном минэнерго «Ъ-Приволжье» сообщили, что большое количество обращений не связано исключительно с нарушением сроков по договорам догазификации. В приведенной ФАС статистике учитываются также обращения нижегородцев, которым отказали в участии в программе догазификации по объективным причинам. Они пытаются обжаловать это решение в антимонопольном ведомстве. С учетом того, что жители активно делают это, общее количество обращений по вопросам, связанным с догазификацией, достаточно большое.

«Что касается сроков исполнения договоров по догазификации, за период действия программы из более чем 25 тыс. заключенных договоров сроки по разным причинам не исполнены всего по 23 договорам. Это составляет , что составляет менее 0,1%»,— отметили в министерстве.

Андрей Репин