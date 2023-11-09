В Сочи из-за сильного дождя запустили оповещение жителей

В Сочи утром 9 ноября начался сильный дождь. В связи с этим городская служба спасения начала оповещение жителей и туристов. Людей просят покинуть места вблизи прибрежной зоны и устьев рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Во второй половине дня и до конца суток 9 ноября в Сочи ожидается сильный дождь, гроза. Также прогнозируется усиление ветра с порывами 15–18 м/с. В случае необходимости жителям рекомендуют звонить по телефону экстренной службы 112.

Утром 9 ноября сильный дождь также прошел в Краснодаре. Для ликвидации возможных подтоплений на улицах города дежурит водооткачивающая техника.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram