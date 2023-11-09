Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улицы Краснодара после ливня вышла водооткачивающая техника

В Краснодаре после прошедшего дождя начали дежурить 20 единиц водооткачивающей техники и мотопомпы Службы спасения. Как сообщает пресс-служба мэрии, они будут задействованы в ликвидации возможных подтоплений.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Синоптики прогнозируют дождь в городе до конца суток 9 ноября. На территории Краснодарского края, в том числе в столице региона, действует штормовое предупреждение.

Ситуацию на улично-дорожной сети круглосуточно отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства и ЕДДС. Также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...