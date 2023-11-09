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Мэрия готова отменить странный режим ЧС на Нижегородской улице

Представитель администрации Нижнего Новгорода в арбитражном суде сообщил, что власти рассмотрят вопрос о режиме чрезвычайной ситуации, который был введен в июне 2021 года в границах земельного участка предпринимателя Галины Ручковской. После того, как мэр Юрий Шалабаев по просьбе минимущества Нижегородской области ввел фактически бессрочный режим ЧС, министерство подало судебный иск о реквизиции участка под предлогом того, что находящаяся на нем старая постройка своим аварийным состоянием угрожает жителям. «Вопрос об этой ЧС включен в повестку заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоится на 23 ноября. Скорее всего, она (чрезвычайная ситуация – «Ъ-Приволжье») будет отменена», – отметил юрист мэрии.

Галина Ручковская, оспаривающая в суде бездействие чиновников, хочет присутствовать на заседании муниципальной комиссии – летом по этому вопросу ее с юристом не пропустили в здание администрации. Отметим, что мэрию за ее решение о странном режиме ЧС критикуют в областном управлении МЧС – спасатели считают, что никаких угроз гражданам на земельном участке предпринимателя Ручковской не было.

Иван Сергеев

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