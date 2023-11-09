«Магнит» приобрел татарстанский маркетплейс KazanExpress

АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит») и принадлежащее ему ООО «Сельта» стали новыми владельцами татарстанского маркетплейса KazanExpress. Информация об этом опубликована в информационной системе Seldon.Basis.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Тандер» стал владельцем 99,9% доли ООО «Казаньэкспресс», а оставшиеся проценты принадлежат «Сельте».

Изменения в учредительных документах были внесены 7 ноября.

Напомним, информация о покупке «Магнитом» маркетплейса KazanExpress появилась в октябре 2023 года. Отмечалось, что на его базе запустят «Магнит Маркет». В офлайн-магазинах будут организованы пункты выдачи заказов.

"Ъ-Казань"