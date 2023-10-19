Компания «Магнит» приобретет маркетплейс KazanExpress

Ритейлер «Магнит» решил выкупить маркетплейс KazanExpress. Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Компания купит 100% ООО «КазаньЭкспресс» у AliExpress Россия, предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Сделку ритейлер намерен профинасировать за счет своих денег. При этом сначала ее должна согласовать ФАС.

Сумму сделки ритейлер не раскрывает. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее в 10 млрд руб. Покупатель получает всю инфраструктуру маркетплейса, включая пункты выдачи заказов, склады, парк машин и интеллектуальную собственность. Кроме того, прилагается «наработанный пул из 12 тыс. российских продавцов маркетплейса».

На базе купленного маркетплейса планируется запустить «Магнит Маркет».

"Ъ-Казань"