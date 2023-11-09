На Урале сумма выданных предпринимателям микрозаймов за год выросла на 22%

В первом полугодии 2023 года уральские микрофинансовые организации (МФО) выдали представителям малого и среднего бизнеса 2,7 млрд руб., что на 22% превышает общую сумму займов за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

По данным Уральского ГУ Банка России, 84% от общего объема займов (2,2 млрд руб.) пришлось на МФО государственного финансирования, которых в регионах УрФО работает восемь. «Процентные ставки по займам субъектам МСП и самозанятым у государственных МФО сохранялись на достаточно низком уровне: средние значения в первом полугодии находились в диапазоне 5–9% годовых»,— отметила начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.

За первые шесть месяцев 2023 года было заключено 1,3 тыс. договоров займа, что на 34% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшую динамику показали МФО в Свердловской области: объем микрозаймов предпринимателям за год увеличился в два раза и составил более 1,2 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской области уровень одобрения по микрозаймам за год снизился на 5,3%.

Анастасия Таначева

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