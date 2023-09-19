В Тюменской области уровень одобрения по микрозаймам за год снизился на 5,3%

В январе-августе 2023 года уровень одобрения по микрозаймам сроком до 30 дней и на сумму до 30 тыс. руб. новым клиентам в Тюменской области снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 17,4%. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

В сегменте повторных клиентов показатель за год снизился на 3,8% до 89,4%. Аналитики объясняют это регулированием сектора микрофинансовых организаций (МФО). Так, с 1 января 2023 года в I и II кварталах на заемщиков с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) выше 80% не должно приходиться более 35% от всех выданных займов, в III квартале — не более 30%, в IV квартале — не более 15%.

«До конца года можно ожидать дальнейшего снижения уровня одобрения на фоне усиления регуляторных мер»,— отметил директор по маркетингу Андрей Грезнев.

Анастасия Таначева

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