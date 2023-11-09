СВУ обнаружили в километре от Мурманского шоссе в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Его повесили на проволоку в километре от Мурманского шоссе, передает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)».

После того, как был замечен подозрительный предмет, на нефтепровод «Ярославль-Приморск 2» отправились специалисты: полицейские, взрывотехники и сотрудники ФСБ. Они получили сообщение о находке от охраны подразделения «Транснефти Балтика».

Предварительно известно, что два предмета подвесили на проволоке. Они напоминали ручные гранаты. Помимо этого, был найден пластиковый контейнер в пакете. Взрывотехники подтвердили, что находка относится к СВУ. Его мощность, по неподтвержденным данным, составляет 800 граммов. Объект направили в ФСБ для детального исследования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СВУ пришло в действие во дворе военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга.

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